Limbach-Oberfrohna plant umfassende Sanierung der Tännigtteiche in 2027

Chemnitz Umland
Obwohl es weder konkrete Baupläne noch Fördermittel für das Projekt gibt, werden bereits erste kritische Stimmen an der geplanten Sanierung laut.
Limbach-Oberfrohna möchte die Tännigtteiche sanieren. Betroffen sind drei Teiche: der Obere Oppelsteich sowie der Untere und Obere Scherfteich. Nach Plänen des Rathauses sollen ab November 2027 die Arbeiten an den zusammenhängenden Teichen beginnen.
