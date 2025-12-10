Limbach-Oberfrohna plant umfassende Sanierung der Tännigtteiche in 2027

Obwohl es weder konkrete Baupläne noch Fördermittel für das Projekt gibt, werden bereits erste kritische Stimmen an der geplanten Sanierung laut.

Limbach-Oberfrohna möchte die Tännigtteiche sanieren. Betroffen sind drei Teiche: der Obere Oppelsteich sowie der Untere und Obere Scherfteich. Nach Plänen des Rathauses sollen ab November 2027 die Arbeiten an den zusammenhängenden Teichen beginnen.