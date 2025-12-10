Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Limbach-Oberfrohna plant umfassende Sanierung der Tännigtteiche in 2027

Damit die Tännigtteiche wieder lebenswerter werden, sollen sie saniert werden.
Damit die Tännigtteiche wieder lebenswerter werden, sollen sie saniert werden. Bild: Symbolbild: Sara Thiel/Archiv
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohna plant umfassende Sanierung der Tännigtteiche in 2027
Redakteur
Von Julia Grunwald
Obwohl es weder konkrete Baupläne noch Fördermittel für das Projekt gibt, werden bereits erste kritische Stimmen an der geplanten Sanierung laut.

Limbach-Oberfrohna möchte die Tännigtteiche sanieren. Betroffen sind drei Teiche: der Obere Oppelsteich sowie der Untere und Obere Scherfteich. Nach Plänen des Rathauses sollen ab November 2027 die Arbeiten an den zusammenhängenden Teichen beginnen.
