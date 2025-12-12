„Limbomar“ und Waldstadion in Limbach-Oberfrohna sollen saniert werden – vielleicht aber auch nicht

Die Stadt hofft auf Fördermittel aus der „Sportmilliarde“. OB Härtig prognostiziert einen „harten Kampf“ um das bundesweit zur Verfügung stehende Geld.

Das „Limbomar“ und das Waldstadion in Limbach-Oberfrohna sollen saniert werden. So plant es zumindest die Stadt. Was fehlt ist das nötige Kleingeld. Das Rathaus setzt seine Hoffnungen deswegen auf die „Sportmilliarde“ – ein Förderprogramm der Bundesregierung zur Sanierung kommunaler Sportstätten. Mindestens eine Milliarde Euro hatte...