Lotto: Chemnitzer sahnt bei Spiel 77 ab

Der Gewinner bekommt aus der Zusatzlotterie eine Schnapszahl ausgezahlt.

Glück muss man haben: Und ein Chemnitzer hatte das. Er hat im Lotto gewonnen. Wie die Sächsische Lotto-GmbH mitteilt, hatte ein Spielteilnehmer einen guten Riecher im Spiel 77. Er traf bei der Ziehung am Samstag die Gewinnklasse 3 und bekommt genau 7777 Euro.