Mann geht in Chemnitz auf Frauen los: Einweisung in Klinik

In Chemnitz hat die Polizei einen Mann vorläufig aus dem Verkehr gezogen, der auf offener Straße über Stunden hinweg immer wieder auf Frauen eingeschlagen hat. Das jüngste Opfer war laut Polizei 21 Jahre alt, das älteste 85. Mehrere von ihnen mussten am Freitag vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Tatorte: das Bürgerzentrum Moritzhof,...