  Marianne Brandt und Henry van der Velde: Zwei Chemnitzer Kulturvereine und ihr Doppeljubiläum

Rolf Lieberknecht (links) und Christian von Borczyskowski bereiten gemeinsam die Jubiläumsmatinee der Marianne-Brandt- und der Van-de-Velde-Gesellschaft vor.
Rolf Lieberknecht (links) und Christian von Borczyskowski bereiten gemeinsam die Jubiläumsmatinee der Marianne-Brandt- und der Van-de-Velde-Gesellschaft vor. Bild: Matthias Zwarg
Eine Leuchtschrift am Marianne-Brandt-Haus nimmt auch zu aktuellen Problemen Stellung, setzt eine „Brand(t)mauer“ gegen Rechts. Foto: Matthias Zwarg
Eine Leuchtschrift am Marianne-Brandt-Haus nimmt auch zu aktuellen Problemen Stellung, setzt eine „Brand(t)mauer“ gegen Rechts. Foto: Matthias Zwarg Bild: Matthias Zwarg
In der von Henry van de Velde als Gesamtkunstwerk konzipierten Villa Esche findet die Jubiläumsmatinee der Marianne-Brandt- und der Van-de-Velde-Gesellschaft am Samstag statt. Foto: Matthias Zwarg
In der von Henry van de Velde als Gesamtkunstwerk konzipierten Villa Esche findet die Jubiläumsmatinee der Marianne-Brandt- und der Van-de-Velde-Gesellschaft am Samstag statt. Foto: Matthias Zwarg Bild: Matthias Zwarg
Chemnitz
Marianne Brandt und Henry van der Velde: Zwei Chemnitzer Kulturvereine und ihr Doppeljubiläum
Von Matthias Zwarg
Die Marianne-Brandt-Gesellschaft und die Henry-van-de-Velde-Gesellschaft feiern leicht verspätet ihren 25. Geburtstag mit Vorträgen Harfe und Alphorn.

Freundschaftlich verbunden sind die beiden Vereine schon länger. Manchmal treten sie gemeinsam als Veranstalter auf, gemeinsam betreiben sie eine Tankstelle für Wissenschaften und Kunst – und nun feiern die Marianne-Brandt-Gesellschaft und die Henry-van-de-Velde-Gesellschaft Sachsen am Samstag auch gemeinsam ihren 25. Geburtstag.
