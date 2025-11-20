Marianne Brandt und Henry van der Velde: Zwei Chemnitzer Kulturvereine und ihr Doppeljubiläum

Die Marianne-Brandt-Gesellschaft und die Henry-van-de-Velde-Gesellschaft feiern leicht verspätet ihren 25. Geburtstag mit Vorträgen Harfe und Alphorn.

Freundschaftlich verbunden sind die beiden Vereine schon länger. Manchmal treten sie gemeinsam als Veranstalter auf, gemeinsam betreiben sie eine Tankstelle für Wissenschaften und Kunst – und nun feiern die Marianne-Brandt-Gesellschaft und die Henry-van-de-Velde-Gesellschaft Sachsen am Samstag auch gemeinsam ihren 25. Geburtstag.