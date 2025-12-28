Mehrere Glätte-Unfälle in Chemnitz

Die Polizei warnt auch vor eisglatten Fußwegen.

Nach dem Nieselregen bei Minusgraden am Samstagabend haben sich Fußwege und Straßen in Chemnitz in gefährliche Eisflächen verwandelt. Wie die Polizei mitteilt, hat es in Chemnitz mehrere glättebedingte Unfälle gegeben. Im gesamten Direktionsbezirk, der Mittelsachsen und das Erzgebirge einschließt, waren es seit 19 Uhr bis jetzt 56, davon...