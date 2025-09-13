Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mehrere Jugendliche bei Unfall mit Simson-Mopeds in Lichtenau verletzt

Chemnitz Umland
Mehrere Jugendliche bei Unfall mit Simson-Mopeds in Lichtenau verletzt
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Vier Kleinkrafträder unternahmen eine gemeinsame Ausfahrt. Ein Fahrer stürzte, ein zweiter erfasste ihn.

Bei einem Unfall mit mehreren Simson-Mopeds in Lichtenau sind drei Jugendliche verletzt worden, eine davon schwer. Nach Angaben der Polizei waren am Freitagabend (20.45 Uhr) vier Mopeds (S 51 und Schwalbe) im Ortsteil Oberlichtenau auf der Amtmannstraße in Richtung Garnsdorf unterwegs. Ein 16-Jähriger überholte seine drei Begleiter, überfuhr...
