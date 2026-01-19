MENÜ
  • Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen

Polarlichter über dem Schloss Rochlitz. Bild: Bastian Rakow
Chemnitz
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
Von Anne Schwesinger
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.

Wer dem eisigen Wind trotzte, konnte in der Nacht Zeuge eines farbintensiven Himmelsschauspiels werden: Polarlichter waren über der ganzen Region zu beobachten. Grüne und rote Schleier und Lichtflecke zogen über den Himmel. Bei sternenklarer Sicht waren sie gut mit bloßen Augen erkennbar.
Mehr Artikel