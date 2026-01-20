MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Spektakel am Nachthimmel: Vogtländer staunen über Polarlichter – das sind die schönsten Fotos der „Freie Presse“-Leser

Auch über Plauen waren die Polarlichter zu sehen - schon mit bloßem Auge.
Auch über Plauen waren die Polarlichter zu sehen - schon mit bloßem Auge. Bild: Nancy Dietrich
Auch über Plauen waren die Polarlichter zu sehen - schon mit bloßem Auge.
Auch über Plauen waren die Polarlichter zu sehen - schon mit bloßem Auge. Bild: Nancy Dietrich
 14 Bilder
Update
Plauen
Spektakel am Nachthimmel: Vogtländer staunen über Polarlichter – das sind die schönsten Fotos der „Freie Presse“-Leser
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer am späten Montagabend einen Blick gen Himmel wagte, der wurde belohnt. Die Nordlichter waren schon mit bloßem Auge erkennbar.

Natürliches Feuerwerk am Nachthimmel über dem Vogtland: Wie in vielen anderen Regionen Deutschlands auch, waren am späten Montagabend flächendeckend Polarlichter in nördlicher Himmelsrichtung zu erkennen. Ob in Klingenthal, Lengenfeld, Plauen oder Leubnitz: Schon mit bloßem Auge waren die Nordlichter sichtbar – vor allem pinke und grüne...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
5 min.
Erst taucht er in der Weißen Elster ab, dann im Malzhaus wieder auf: So lief Wigald Bonings Besuch in Plauen
 7 Bilder
Den Badegang bei milden sieben Grad musste er nicht allein vollziehen.
Im ausverkauften Malzhaus begeisterte Wigald Boning die Plauener am Donnerstag mit humorvollen Badegeschichten. Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass stieg er kurz zuvor sogar in die Weiße Elster. Was er danach zu berichten hatte.
Claudia Bodenschatz
13:30 Uhr
4 min.
Lichtensteins letzter Schuhladen schließt
Seit der Wende handelt Gabi Schuster mit Schuhen – jetzt orientiert sie sich notgedrungen noch einmal um und gibt die Selbstständigkeit auf.
Im Geschäft von Gabi Schuster im Schlosscenter läuft momentan der Ausverkauf: Nach 35 Jahren muss sie Schluss machen mit dem Schuhhandel – ihr wurde gekündigt. Geplant war alles ganz anders.
Bernd Appel
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 16 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
13:29 Uhr
3 min.
Sonnenschutz im Winter: Das sind die wichtigsten Tipps
Unterwegs in den Bergen: Die zunehmende Höhe und der Schnee erhöhen das Sonnenbrandrisiko. Hier ist Sonnenschutz besonders wichtig.
Sonnenbrand mitten im Winter? Ja, das gibt's. Eine Hautärztin verrät, wann der Griff zur Sonnencreme wichtig ist - und wie schwarzer Tee hilft, wenn die Nase nach einem Tag in der Sonne gerötet ist.
Ricarda Dieckmann, dpa
Mehr Artikel