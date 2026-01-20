Wildes Farbenspiel am Nachthimmel: Polarlichter erleuchten das Erzgebirge – Die schönsten Bilder

Am späten Montagabend war vielerorts ein Himmelsspektakel zu beobachten. Gibt es heute eine zweite Chance, für alle, die das Phänomen verpasst haben?

Wer am späten Montagabend in den Nachthimmel schaute, konnte selbst mit bloßem Auge intensive Polarlichter bestaunen. Wer allerdings an der frischen Luft das Himmelsphänomen mit dem Handy festhalten wollte, musste sich warm anziehen. Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt fühlten sich gerade in freien Lagen mit strengem Ostwind deutlich... Wer am späten Montagabend in den Nachthimmel schaute, konnte selbst mit bloßem Auge intensive Polarlichter bestaunen. Wer allerdings an der frischen Luft das Himmelsphänomen mit dem Handy festhalten wollte, musste sich warm anziehen. Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt fühlten sich gerade in freien Lagen mit strengem Ostwind deutlich...