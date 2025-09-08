Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mit Blumen, „Freiheit“ und Gänsehautmomenten: 400 Menschen wollen in Chemnitz ein Autogramm von Angela Merkel

Schlangestehen für eine Signatur von Angela Merkel: Der Andrang am Montagnachmittag vor der Bücherei Universitas wegen der Alt-Bundeskanzlerin in Chemnitz war groß.
Schlangestehen für eine Signatur von Angela Merkel: Der Andrang am Montagnachmittag vor der Bücherei Universitas wegen der Alt-Bundeskanzlerin in Chemnitz war groß.
Chemnitz
Mit Blumen, „Freiheit“ und Gänsehautmomenten: 400 Menschen wollen in Chemnitz ein Autogramm von Angela Merkel
Von Jana Peters
Angela Merkel ist in Chemnitz und das Interesse, die Alt-Bundeskanzlerin zu sehen, ist riesig. Welche Überraschung es gibt.

Eigentlich wollte Angela Merkel auf dieses Gemälde von ihr nicht signieren. „Das soll ich sein?“, habe sie gefragt, als der Chemnitzer René König ihr das Bild bei der Signierstunde am Montagnachmittag unter die Nase hielt. „Ich habe geantwortet, dass das nun einmal freie Kunst ist“, sagt er. Dann hat sie es doch signiert. Das Bild...
19:52 Uhr
2 min.
Joko und Klaas gewinnen Fernsehpreis für ihre Spontan-Show
Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt haben den Deutschen Fernsehpreis gewonnen.
Aus einer zunächst kuriosen Idee wird eine preisgekrönte Sendung: Joko und Klaas gewinnen mit ihrem Quiz den Deutschen Fernsehpreis – und Günther Jauch gibt ein Gesundheitsupdate.
17:30 Uhr
3 min.
Angela Merkels Tag in Chemnitz: „Sie hatte für jeden ein Lächeln“
Angela Merkel, Bundeskanzlerin a.D., mit Andrea Pötzsch, Leiterin der Villa Esche.
Bei ihrem Besuch in Chemnitz hatte die frühere Bundeskanzlerin auf ihren persönlichen Wunsch hin einen Termin in der Villa Esche, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.
Jana Peters
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Mehr Artikel