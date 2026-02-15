Mit einem Achtjährigen bei den „Körperwelten“ in Chemnitz: „Das ist aber nicht echt, oder?“

Die Ausstellung zeigt echte menschliche Präparate. Ist sie auch schon was für Grundschulkinder? Was mein achtjähriger Sohn von der Ausstellung hält – und wo es ihn etwas gegruselt hat.

Das Erstaunen ist groß an dieser Vitrine. Ein Darm in voller Länge, freigelegt vor schwarzem Hintergrund. Sieben Meter lang ist das Verdauungsorgan, steht am Schild daneben. „Der muss ja ganz schön gefaltet sein", sagt Jakob. Er ist acht Jahre alt und es ist das erste Mal, dass er dergleichen sieht. Anatomieunterricht für ein...