  • Mit einem Achtjährigen bei den „Körperwelten“ in Chemnitz: „Das ist aber nicht echt, oder?“

Eins von 21 Ganzkörper-Plastinaten in den „Körperwelten“ in Chemnitz. Wie Jakob (8) schauen sich viele Kinder die Ausstellung mit an.
Sorgte bei unserem Achtjährigen für etwas Unbehagen: Der Fußballer ist das einzige freistehende Plastinat.
Für die Schau gibt es keine Altersbeschränkung. Empfohlen wird sie oftmals für Kinder ab acht Jahren.
Chemnitz
Mit einem Achtjährigen bei den „Körperwelten“ in Chemnitz: „Das ist aber nicht echt, oder?“
Von Benjamin Lummer
Die Ausstellung zeigt echte menschliche Präparate. Ist sie auch schon was für Grundschulkinder? Was mein achtjähriger Sohn von der Ausstellung hält – und wo es ihn etwas gegruselt hat.

Das Erstaunen ist groß an dieser Vitrine. Ein Darm in voller Länge, freigelegt vor schwarzem Hintergrund. Sieben Meter lang ist das Verdauungsorgan, steht am Schild daneben. „Der muss ja ganz schön gefaltet sein“, sagt Jakob. Er ist acht Jahre alt und es ist das erste Mal, dass er dergleichen sieht. Anatomieunterricht für ein...
