  • Mit Gans auf die Hand: Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung

Gezupftes Gänsefleisch im Brot gibt es am Stand von Pascal Löbling.
Gezupftes Gänsefleisch im Brot gibt es am Stand von Pascal Löbling.
Chemnitz
Mit Gans auf die Hand: Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung
Redakteur
Von Christian Mathea
Während auf dem Markt die Buden gerade abgebaut werden, geht der Budenzauber am Düsseldorfer Platz weiter. Das kulinarische Angebot ist üppig.

Die große Pyramide am Düsseldorfer Platz dreht sich noch bis zum 3. Januar. Die als „Erzgebirgsdorf“ benannte Aktion geht mittlerweile ins dritte Jahr und bietet täglich von 11 bis 21 Uhr ein breites Angebot an süßen und herzhaften Sachen für den Gaumen.
