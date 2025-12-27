Mit Gans auf die Hand: Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung

Chemnitz
Während auf dem Markt die Buden gerade abgebaut werden, geht der Budenzauber am Düsseldorfer Platz weiter. Das kulinarische Angebot ist üppig.
Die große Pyramide am Düsseldorfer Platz dreht sich noch bis zum 3. Januar. Die als „Erzgebirgsdorf“ benannte Aktion geht mittlerweile ins dritte Jahr und bietet täglich von 11 bis 21 Uhr ein breites Angebot an süßen und herzhaften Sachen für den Gaumen.
