Mostereien am Limit: Wie ein Köthensdorfer der Apfelschwemme Herr werden will

Olaf Schirmer arbeitet rund um die Uhr, um die Apfelschwemme in Chemnitz und Umgebung zu bewältigen. Bis zu vier Tonnen Äpfel verarbeitet er täglich. Das Obst-Überangebot zwingt ihn zu neuen Wegen.

Prognose: Aufgrund einer Apfelschwemme werden dieses Jahr voraussichtlich mehr als 1 Million Tonnen in Deutschland geerntet – mehr als in Vorjahren. Das gute Wetter während der Blütezeit hat das Wachstum begünstigt. Für Olaf Schirmer von der Natur-pur-Früchteverarbeitung im Tauraer Ortsteil Köthensdorf bedeutet dies jetzt ein Fulltime-Job.