MP Kretschmer diskutiert mit einem Dänen in Chemnitz über die Zukunft der EU

Chemnitz
Auch ein Chemnitzer TU-Professor hat am Montag in der Hartmannfabrik etwas zum Thema zu sagen. Die Staatskanzlei lädt ein und hofft auf viele Interessierte.
Über die Zukunft der Europäischen Union und ihre Herausforderungen wird am Montag in Chemnitz in der Hartmannfabrik diskutiert. Dazu kommt der dänische Botschafter in Deutschland, Thomas Østrup Møller. Er diskutiert mit Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und Dr. Matthias Niedobitek, Professor für Europäische Integration an der TU...
