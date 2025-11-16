Mühlau auf dem Weg zur CO2-neutralen Wärmeversorgung

Chemnitz Umland
Eine Vorschrift verpflichtet Gemeinden, eine CO2-neutrale Wärmeplanung durchzuführen. Auch in Mühlau wird diese Aufgabe nun angegangen.
200 bis 500 Euro pro Kopf pro Jahr zahlen die Mühlauer für Wärme an Energieversorger, sagt Bauamtsleiter Hannes Langen. Könnte die Versorgung auch vor Ort geleistet werden und zum Wirtschaftsfaktor werden? Das soll in Mühlau nun geprüft werden, wie Langen in der letzten Gemeinderatssitzung mitteilte. Anlass ist ein Gesetz zur kommunalen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.