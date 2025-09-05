Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Nach Brandanschlag in Chemnitz: Wie sich zwei junge Gastronomen trotzdem ihren Traum erfüllen wollen

Yegor Poduorchan (li.) und Gabriel Paunescu wollen Mitte Oktober das Café Bober eröffnen.
Yegor Poduorchan (li.) und Gabriel Paunescu wollen Mitte Oktober das Café Bober eröffnen. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Nach Brandanschlag in Chemnitz: Wie sich zwei junge Gastronomen trotzdem ihren Traum erfüllen wollen
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Frühjahr sollte das Café Bober auf dem Kaßberg eröffnet werden. Doch die Betreiber kämpfen mit verschiedenen Problemen. Wie der aktuelle Stand ist und was die Kriminalpolizei damit zu tun hat.

Das Schild mit dem Biber und der Aufschrift „Bober“ hängt schon seit dem Frühjahr an einem Lokal auf der Kanzlerstraße 74. Mitte April wollten die zwei jungen Männer Gabriel Paunescu und Yegor Poduorchan dort ihr Cafè Bober eröffnen. Es ist ihr großer Traum, wie sie sagen. Sie hätten Unmengen an Zeit und Geld – ohne dabei einen...
