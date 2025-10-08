Nach drei Jahren Kampf: Bruno aus Chemnitz hat den Krebs besiegt

Nach zwei Jahren Leukämie-Therapie, Rückkehr der Krebszellen, Stammzellspende und monatelanger Erholung geht es dem Siebenjährigen besser. Was er und seine Mutter jetzt lernen müssen.

Als die gute Nachricht kam, wusste Bruno nicht, ob er weinen oder lachen soll. Auf der Station der Kinderonkologie des Klinikums hatte der leitende Oberarzt seiner Mutter das bedeutende Stück Papier ohne große Worte gegeben. Es waren die Ergebnisse der letzten Lumbal- und Knochenmarkspunktion. Übersetzt stand in dem Dokument: keine Krebszellen...