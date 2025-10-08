Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nach drei Jahren Kampf: Bruno aus Chemnitz hat den Krebs besiegt

Bruno Müller kann wieder lachen, es geht ihm besser. Am liebsten sitzt er mit dem Tablet auf dem Sofa. Das Laufen fällt ihm noch schwer – eine Nebenwirkung der Krebstherapie.
Bruno Müller kann wieder lachen, es geht ihm besser. Am liebsten sitzt er mit dem Tablet auf dem Sofa. Das Laufen fällt ihm noch schwer – eine Nebenwirkung der Krebstherapie. Bild: Andreas Seidel
Bruno Müller kann wieder lachen, es geht ihm besser. Am liebsten sitzt er mit dem Tablet auf dem Sofa. Das Laufen fällt ihm noch schwer – eine Nebenwirkung der Krebstherapie.
Bruno Müller kann wieder lachen, es geht ihm besser. Am liebsten sitzt er mit dem Tablet auf dem Sofa. Das Laufen fällt ihm noch schwer – eine Nebenwirkung der Krebstherapie. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Nach drei Jahren Kampf: Bruno aus Chemnitz hat den Krebs besiegt
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zwei Jahren Leukämie-Therapie, Rückkehr der Krebszellen, Stammzellspende und monatelanger Erholung geht es dem Siebenjährigen besser. Was er und seine Mutter jetzt lernen müssen.

Als die gute Nachricht kam, wusste Bruno nicht, ob er weinen oder lachen soll. Auf der Station der Kinderonkologie des Klinikums hatte der leitende Oberarzt seiner Mutter das bedeutende Stück Papier ohne große Worte gegeben. Es waren die Ergebnisse der letzten Lumbal- und Knochenmarkspunktion. Übersetzt stand in dem Dokument: keine Krebszellen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.04.2025
5 min.
Krebskranker Bruno aus Chemnitz: Ohne Onkel Ron geht nichts
Denise und Ron Müller. Seitdem beide Fans der Gruppe Rammstein sind, gibt es eine enge Verbindung zwischen den Geschwistern.
Denise Müller ist alleinerziehend mit zwei Söhnen, einer ist an Leukämie erkrankt. Dass sie sich umfassend kümmern kann, verdankt sie ihrem Bruder. Dabei war diese Nähe früher nicht absehbar.
Jana Peters
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
14.04.2025
5 min.
Bruno ist wieder zu Hause: So geht es dem kleinen Chemnitzer nach der Stammzelltransplantation
Bruno Müller ist nach der Stammzelltransplantation wieder zu Hause. Ostereier aufhängen im Garten war eine willkommene Abwechslung nach sieben Wochen Krankenhausalltag.
Der siebenjährige Bruno Müller hat eine Stammzelltransplantation erhalten und wurde nach sieben Wochen aus dem Krankenhaus entlassen. Doch noch liegen viele Hürden auf seinem Weg zurück ins Leben.
Jana Peters
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel