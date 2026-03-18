Von der Dunkelheit zur Farbe: Caravaggio inspiriert französischen Choreografen in Chemnitz

Im Ballettsaal der Theater Chemnitz laufen die Proben für eine Premiere. „Caravaggio oder Die Stille unseres Herzschlages“ heißt das Stück. Choreograf Bruno Bouché kontert damit auch Timothée Chalamet.

Alles entsteht aus der Dunkelheit. Der Choreograf Bruno Bouché steht im Ballettsaal und arbeitet mit dem Tänzer Dávid Janik an einer Szene seines neuen Stücks. Mit ausgebreiteten Armen und auf Zehenspitzen taumelt der Tänzer, wird mal nach links, mal nach rechts gezogen, droht umzufallen, bis er heftig von irgendetwas durchgeschüttelt wird....