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Choreograf Bruno Bouché bei einer Probe mit dem Chemnitzer Tänzer Dávid Janik im Ballettsaal.
Choreograf Bruno Bouché bei einer Probe mit dem Chemnitzer Tänzer Dávid Janik im Ballettsaal. Foto: Andreas Seidel
Bruno Bouché betrachtet die Caravaggio-Gemälde, die er zur Inspiration auf dem Flügel im Ballettsaal ausgebreitet hat.
Bruno Bouché betrachtet die Caravaggio-Gemälde, die er zur Inspiration auf dem Flügel im Ballettsaal ausgebreitet hat. Foto: Andreas Seidel
Ein Inszenierungsfoto aus „Caravaggio oder die Stille unseres Herzschlages.“
Ein Inszenierungsfoto aus „Caravaggio oder die Stille unseres Herzschlages.“ Foto: IDA ZENNA
Choreograf Bruno Bouché bei einer Probe mit dem Chemnitzer Tänzer Dávid Janik im Ballettsaal.
Choreograf Bruno Bouché bei einer Probe mit dem Chemnitzer Tänzer Dávid Janik im Ballettsaal. Foto: Andreas Seidel
Bruno Bouché betrachtet die Caravaggio-Gemälde, die er zur Inspiration auf dem Flügel im Ballettsaal ausgebreitet hat.
Bruno Bouché betrachtet die Caravaggio-Gemälde, die er zur Inspiration auf dem Flügel im Ballettsaal ausgebreitet hat. Foto: Andreas Seidel
Ein Inszenierungsfoto aus „Caravaggio oder die Stille unseres Herzschlages.“
Ein Inszenierungsfoto aus „Caravaggio oder die Stille unseres Herzschlages.“ Foto: IDA ZENNA
Chemnitz
Von der Dunkelheit zur Farbe: Caravaggio inspiriert französischen Choreografen in Chemnitz
Redakteur
Von Jana Peters
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Im Ballettsaal der Theater Chemnitz laufen die Proben für eine Premiere. „Caravaggio oder Die Stille unseres Herzschlages“ heißt das Stück. Choreograf Bruno Bouché kontert damit auch Timothée Chalamet.

Alles entsteht aus der Dunkelheit. Der Choreograf Bruno Bouché steht im Ballettsaal und arbeitet mit dem Tänzer Dávid Janik an einer Szene seines neuen Stücks. Mit ausgebreiteten Armen und auf Zehenspitzen taumelt der Tänzer, wird mal nach links, mal nach rechts gezogen, droht umzufallen, bis er heftig von irgendetwas durchgeschüttelt wird....
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