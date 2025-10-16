Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Streit um Demo-Bus: Protestplakat vor Chemnitzer Polizeidirektion enthüllt – und kurz darauf von Polizisten entfernt

Polizisten nahmen das Plakat schon wenige Minuten nach seiner Enthüllung unter die Lupe.
Polizisten nahmen das Plakat schon wenige Minuten nach seiner Enthüllung unter die Lupe. Bild: Andreas Seidel
Polizisten nahmen das Plakat schon wenige Minuten nach seiner Enthüllung unter die Lupe.
Polizisten nahmen das Plakat schon wenige Minuten nach seiner Enthüllung unter die Lupe. Bild: Andreas Seidel
Update
Chemnitz
Nach Streit um Demo-Bus: Protestplakat vor Chemnitzer Polizeidirektion enthüllt – und kurz darauf von Polizisten entfernt
Von Erik Anke, Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Aktivistengruppe „Zentrum für Politische Schönheit“ hat sich mit einer Aktion gegen die Polizeidirektion Chemnitz gewandt. Lang waren die Vorwürfe nicht zu sehen.

Ein Protestplakat wurde am Donnerstagmorgen vor der Polizeidirektion Chemnitz enthüllt. Auf einem abgestellten Anhänger war eine Karikatur zu sehen, die der sächsischen Polizei eine Zusammenarbeit mit Rechtsextremen unterstellt. Zudem wurde Chemnitz darauf als „Willkürhauptstadt Europas 2025“ bezeichnet.
