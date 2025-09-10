Nach über 3000 Kilometern zu Fuß und mit Rad kommen Chemnitzer Sportler am Samstag wieder zurück

Chemnitz
Die Teilnehmer der diesjährigen „Lauf-KulTour“ sind am Mittwochmorgen in Slowenien gestartet. Auf den letzten Kilometern wünschen sie sich Unterstützung.
Die diesjährige „Lauf-KulTour“ führt zwölf Sportler aus Chemnitz quer durch Europa. Auf der Strecke liegen viele Chemnitzer Partnerstädte, darunter auch die slowenische Partner-Kulturhauptstadt Nova Gorica, wo die Teilnehmer am Dienstag angekommen sind. Auf dem Weg dorthin haben sie über Düsseldorf, den Rhein, Mulhouse in Frankreich, die...
