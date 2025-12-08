MENÜ
Dirk Eckardt lebt schon lange nicht mehr in Chemnitz. Aber der „Würfel“ zog ihn noch einmal ins Heckertgebiet.
Michael Richter und Anne Kummerlöwe im alten „Würfel“. Sie war in den 1990er-Jahren Stammgast.
Hunderte Bilder wurden aus alten Fotokisten gesichtet. Die Sammlung der Erinnerungen soll weitergehen.
Das Gebäude wird erst einmal weiter leer stehen. Die Stadt plant keine Sanierung.
Michael Richter und Anne Kummerlöwe im alten „Würfel“. Sie war in den 1990er-Jahren Stammgast.
Hunderte Bilder wurden aus alten Fotokisten gesichtet. Die Sammlung der Erinnerungen soll weitergehen.
Das Gebäude wird erst einmal weiter leer stehen. Die Stadt plant keine Sanierung.
Chemnitz
Nach „Würfel“-Comeback im Chemnitzer Plattenbaugebiet: Was wird aus dem ehemaligen Jugendclub?
Von Denise Märkisch
Ende der 1980er-Jahre und bis in die 2000er hinein war der Jugendclub Anzugpunkt für junge Menschen aus Chemnitz. Dort begannen Karrieren, wurden Leben bis heute geprägt. Als der „Würfel“ nun für ein paar Tage wiederkehrte, kamen Ehemalige von überall noch einmal zurück.

Dirk Eckardt wohnte nie im Heckert. Der „Würfel“, jener Jugendclub an der Wilhelm-Firl-Straße, war trotzdem so etwas wie sein zweites Zuhause. Erst mit der 31 vom Sonnenberg in die Stadt, dann mit der Linie 5 ins Heckert. Noch heute kennt er den Weg. Und als nun der „Würfel“ für einige Tage wieder geöffnet hatte, nahm er genau diesen...
