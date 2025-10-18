Netzwerk schlägt Alarm: Dutzende Projekte für Kinder und Jugendliche in Chemnitz in Gefahr

Die finanzielle Situation der Kinder- und Jugendhilfe in Chemnitz verschärft sich drastisch – davor warnt die Allianz für Substanz. In einer Runde mit dem Jugendamt hieß es, dass ein Finanzierungsloch von mindestens 1,8 Millionen Euro besteht. 26 Projekte seien akut gefährdet.

Es ist wie ein Déjà-vu mit Ansage. Da sich die finanzielle Situation in Chemnitz 2026 eher verschlechtern als verbessern wird, drohen bei Angeboten im Kinder- und Jugendbereich erneut Einschnitte. Das wurde laut der Allianz für Substanz, einem Zusammenschluss vieler Vereine unter anderem im Kultur- und Jugendbereich, jüngst bei einem Treffen... Es ist wie ein Déjà-vu mit Ansage. Da sich die finanzielle Situation in Chemnitz 2026 eher verschlechtern als verbessern wird, drohen bei Angeboten im Kinder- und Jugendbereich erneut Einschnitte. Das wurde laut der Allianz für Substanz, einem Zusammenschluss vieler Vereine unter anderem im Kultur- und Jugendbereich, jüngst bei einem Treffen...