  • Netzwerk schlägt Alarm: Dutzende Projekte für Kinder und Jugendliche in Chemnitz in Gefahr

Ende 2024 wurde schon einmal heftig über Kürzungen gestritten. Im Bild: Protest vor dem Jugendhilfeausschuss im Dezember.
Ende 2024 wurde schon einmal heftig über Kürzungen gestritten. Im Bild: Protest vor dem Jugendhilfeausschuss im Dezember. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Ende 2024 wurde schon einmal heftig über Kürzungen gestritten. Im Bild: Protest vor dem Jugendhilfeausschuss im Dezember.
Ende 2024 wurde schon einmal heftig über Kürzungen gestritten. Im Bild: Protest vor dem Jugendhilfeausschuss im Dezember. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Netzwerk schlägt Alarm: Dutzende Projekte für Kinder und Jugendliche in Chemnitz in Gefahr
Redakteur
Von Denise Märkisch
Die finanzielle Situation der Kinder- und Jugendhilfe in Chemnitz verschärft sich drastisch – davor warnt die Allianz für Substanz. In einer Runde mit dem Jugendamt hieß es, dass ein Finanzierungsloch von mindestens 1,8 Millionen Euro besteht. 26 Projekte seien akut gefährdet.

Es ist wie ein Déjà-vu mit Ansage. Da sich die finanzielle Situation in Chemnitz 2026 eher verschlechtern als verbessern wird, drohen bei Angeboten im Kinder- und Jugendbereich erneut Einschnitte. Das wurde laut der Allianz für Substanz, einem Zusammenschluss vieler Vereine unter anderem im Kultur- und Jugendbereich, jüngst bei einem Treffen...
Mehr Artikel