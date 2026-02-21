MENÜ
  Chemnitz
  Norwegische Musik mitten in Chemnitz: Konzert im „Kraftwerk"

Im Haus „Kraftwerk“ treten Musiker der Weimarer Staatskapelle auf.
Im Haus „Kraftwerk“ treten Musiker der Weimarer Staatskapelle auf. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Norwegische Musik mitten in Chemnitz: Konzert im „Kraftwerk“
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Ein Konzertabend mit norwegischen Melodien erwartet die Besucher im „Kraftwerk“. Das Ensemble um den Geiger Alexander Lesch präsentiert Grieg und Svendsen.

Der Chemnitzer Verein „Kraftwerk“ setzt am Montag, 23. Februar, 18 Uhr die Kammerkonzertreihe „Es ist Spielzeit“ fort. Der Geiger Alexander Lesch und weitere Musiker der Staatskapelle Weimar präsentieren im Saal des soziokulturellen Zentrums „Kraftwerk“ an der Kaßbergstraße 36 norwegische Musik von Edvard Grieg und Johan Severin...
