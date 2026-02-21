Norwegische Musik mitten in Chemnitz: Konzert im „Kraftwerk“

Chemnitz
Ein Konzertabend mit norwegischen Melodien erwartet die Besucher im „Kraftwerk“. Das Ensemble um den Geiger Alexander Lesch präsentiert Grieg und Svendsen.
Der Chemnitzer Verein „Kraftwerk“ setzt am Montag, 23. Februar, 18 Uhr die Kammerkonzertreihe „Es ist Spielzeit“ fort. Der Geiger Alexander Lesch und weitere Musiker der Staatskapelle Weimar präsentieren im Saal des soziokulturellen Zentrums „Kraftwerk“ an der Kaßbergstraße 36 norwegische Musik von Edvard Grieg und Johan Severin...
