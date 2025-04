NSU-Dokumentationszentrum in Chemnitz: Überraschende Fragezeichen tauchen auf

Am 25. Mai öffnet am Johannisplatz das Dokumentationszentrum zum „Nationalsozialistischen Untergrund“. Während die Arbeiten planmäßig vorangehen, sorgen Nachrichten aus der Bundespolitik für Unruhe.

Was gibt es eigentlich noch zum Thema NSU zu erzählen? Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sind tot, die Gerichtsverhandlungen abgeschlossen, Beate Zschäpe sitzt lebenslang in der JVA an der Reichenhainer Straße. „Bis heute sind wir weit von der versprochenen ‚lückenlosen Aufklärung’ im NSU-Komplex entfernt“, heißt es auf der...