Panne auf A 4 bei Chemnitz endet mit Unfall: 25-Jähriger verletzt

Chemnitz
Erst hatte ein BMW einen Defekt, dann wurde er in einen Unfall verwickelt. Das endete für einen Beteiligten im Krankenhaus.
Erst hatte der Wagen eine Panne, dann wurde der 25-jährige Beifahrer eines BMW am Freitag auf der A 4 bei Chemnitz verletzt. Zuvor musste der BMW aufgrund eines Defekts auf dem Standstreifen kurz nach der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte anhalten. Parallel dazu war ein 39-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der Autobahn unterwegs. Dabei...
