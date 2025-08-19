Pizzakette öffnet demnächst im Chemnitzer Hauptbahnhof

Im einstigen Subway-Laden in der Aufenthaltshalle wurde in den vergangenen Tagen für „PizzaOne“ alles neu gefliest und eingeräumt. Die Idee für das Geschäft ist vor drei Jahren in Ostdeutschland entstanden.

Halle, Magdeburg, Hannover, Merseburg und jetzt Chemnitz: Die Franchise-Kette „PizzaOne" ist auf Wachstumskurs. Im Chemnitzer Hauptbahnhof soll eine neue Filiale Mitte September öffnen, sagt Firmengründer Mohammad Marwan.