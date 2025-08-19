Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Pizzakette öffnet demnächst im Chemnitzer Hauptbahnhof

Bei „PizzaOne“ am Hauptbahnhof werden die Pizzen vor den Augen des Kunden zubereitet.
Bei „PizzaOne“ am Hauptbahnhof werden die Pizzen vor den Augen des Kunden zubereitet. Bild: PizzaOne
Bei „PizzaOne“ am Hauptbahnhof werden die Pizzen vor den Augen des Kunden zubereitet.
Bei „PizzaOne“ am Hauptbahnhof werden die Pizzen vor den Augen des Kunden zubereitet. Bild: PizzaOne
Chemnitz
Pizzakette öffnet demnächst im Chemnitzer Hauptbahnhof
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im einstigen Subway-Laden in der Aufenthaltshalle wurde in den vergangenen Tagen für „PizzaOne“ alles neu gefliest und eingeräumt. Die Idee für das Geschäft ist vor drei Jahren in Ostdeutschland entstanden.

Halle, Magdeburg, Hannover, Merseburg und jetzt Chemnitz: Die Franchise-Kette „PizzaOne“ ist auf Wachstumskurs. Im Chemnitzer Hauptbahnhof soll eine neue Filiale Mitte September öffnen, sagt Firmengründer Mohammad Marwan.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
06.08.2025
2 min.
Eiscafé-Kette von Lukas Podolski eröffnet Filiale in Chemnitz
Ein Eiscafé von Lukas Podolski eröffnet in Chemnitz.
Lukas Podolski bringt frischen Wind nach Chemnitz. Seine Eiscreme-Marke „Ice Cream United“ eröffnet in der Inneren Klosterstraße. Die Idee entstand bei einem Treffen auf dem Hockenheimring.
Erik Anke
20.08.2025
1 min.
Fußballprofi Lukas Podolski fliegt zur Eröffnung eines Eiscafés in Chemnitz ein
Lukas Podolski eröffnet am Sonntag eine Filiale seiner Eiscafé-Kette in Chemnitz.
Am Samstag wird der 40-Jährige noch in der polnischen Fußball-Liga gebraucht. Tags darauf will er sein Business in der Kulturhauptstadt ankurbeln.
Christian Mathea
11:11 Uhr
3 min.
Weg für Watzke frei: BVB-Präsident Lunow verzichtet
BVB-Präsident Lunow (l) macht den Weg für Watzke (r) frei. (Archivfoto)
Der Machtkampf ums Präsidentenamt bei Borussia Dortmund ist beendet. Reinhard Lunow tritt nicht wieder an, der Weg für Hans-Joachim Watzke ist damit frei. In einer Mitteilung nennt Lunow die Gründe.
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:02 Uhr
3 min.
DIW-Chef fordert verpflichtendes soziales Jahr für Rentner
DIW-Präsident Marcel Fratzscher fordert von älteren Menschen mehr Solidarität mit der jungen Generation. (Archivbild)
Vom Wirtschaftsinstitut DIW kommt erneut ein brisanter Vorschlag. Wieder geht es um Rentner.
Mehr Artikel