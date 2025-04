Preisanstieg bei Chemnitzer Eisdielen: In der Innenstadt gibt es die Kugel kaum noch unter 2 Euro

Am Wochenende gibt es Sonne und bis zu 17 Grad Celsius. Da kommt die kalte, süße Erfrischung wie gerufen. Was bei den Eisläden in der City zu erwarten ist.

Die Stadt genießt die ersten richtigen Frühlingstage. An den Eisverkaufsständen bilden sich ersten Schlangen. Gut gefüllt ist es auch bei Gelato Valentino am Markt. Die Tische und Stühle stehen draußen. Die Kugel Eis gibt es hier nicht unter 2 Euro. Der Preis wurde in diesem Jahr leicht erhöht. Doch für sein Geld bekommt man auch was:... Die Stadt genießt die ersten richtigen Frühlingstage. An den Eisverkaufsständen bilden sich ersten Schlangen. Gut gefüllt ist es auch bei Gelato Valentino am Markt. Die Tische und Stühle stehen draußen. Die Kugel Eis gibt es hier nicht unter 2 Euro. Der Preis wurde in diesem Jahr leicht erhöht. Doch für sein Geld bekommt man auch was:...