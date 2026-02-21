Rechte verprügeln Punker in Mittelsachsen: „Dann holte er eine Pistole aus dem Rucksack“

Chemnitz Umland
Der Punker sitzt als Angeklagter vorm Chemnitzer Landgericht. Am Ende wird er freigesprochen. Gegen einen der rechten Trinker, der den Mann seit Jahren zusetzt, wird nun ermittelt.
Ein junger Mann mit pinken Haaren läuft an einem Abend auf einen Netto Parkplatz. Er geht einkaufen. Von weitem fällt ihm eine Gruppe stadtbekannter und offenbar rechter Trinker auf. 2011 wurde er von einem der Männer brutal zusammengeschlagen – vermutlich nur, weil er links ist.
