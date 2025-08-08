„Royal Donuts“ im Chemnitzer Zentrum schließt

Am Samstag wird es zum letzten Mal die üppig dekorierten Ringe geben. Eine Geschichte, die fulminant begann, geht jetzt zu Ende.

Vor vier Jahren sorgte der „Royal Donuts"-Laden am Düsseldorfer Platz für Schlagzeilen und für lange Schlangen in den ersten Wochen. Auch wegen der Corona-Pandemie ließ das Interesse allerdings nach. Die erste Betreiberin suchte nach einem Nachfolger – auch, weil sie sich beruflich neu orientieren wollte.