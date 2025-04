Rückkehr nach Chemnitz: Der Berliner Maler Lars Teichmann in der Kulturhauptstadt

In der „Hallenkunst“-Ausstellung zeigt Lars Teichmann, wie historische Malerei und moderne Kunst verschmelzen. Zwei Gemälde sind bereits im Medienhaus der „Freien Presse“ zu sehen. Dabei begann alles mit illegalen Graffitis in Limbach.

Da hängen sie nun: 25 Werke von sechs Künstlern. In Kooperation mit den Cammann-Studios zeigt die „Freie-Presse“-Mediengruppe im Zuge der „Hallenkunst“ – ein Projekt im Kulturhauptstadtjahr – bald Werke von renommierten Künstlern in den Räumen an der Brückenstraße. Ab 14. Oktober wandern die Gemälde dann in die Markthalle, wo...