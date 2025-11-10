Rücktritt im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna: Kann ein gewählter Kommunalpolitiker sein Amt einfach aufgeben?

FDP-Stadtrat Andreas Barth möchte sein Mandat niederlegen. Die Gründe, die er nennt, sind laut Kommunalaufsicht nicht ausreichend. Der Rücktritt könnte aber dennoch gelingen.

Stadtrat Andreas Barth aus Limbach-Oberfrohna möchte das Gremium verlassen. Das hat der FDP-Mann in der Novembersitzung des Stadtrates bekannt gegeben. „Bestimmte Dinge kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren“, sagte Barth zur Begründung und spielte damit auf finanzielle Entscheidungen des Gremiums an. Bereits in der Vergangenheit...