„Nicht mit Gewissen vereinbar“: Limbacher FDP-Stadtrat legt überraschend Mandat nieder

Chemnitz Umland
Der langjährige Stadtrat Andreas Barth wird auf eigenen Wunsch das Gremium verlassen. Die Finanzpolitik der Stadt veranlasste ihn zu dem Schritt.
Die Sitzung des Stadtrates von Limbach-Oberfrohna endete am Montag mit einer Überraschung. FDP-Stadtrat Andreas Barth kündigte an, sein Mandat niederlegen zu wollen. „Ich möchte mich nicht hinter persönlichen Befindlichkeiten verstecken. Bestimmte Dinge kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren“, begründete er seine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.