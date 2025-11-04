Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Nicht mit Gewissen vereinbar“: Limbacher FDP-Stadtrat legt überraschend Mandat nieder

Andreas Barth legt sein Mandat im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna nieder.
Bild: Andreas Seidel/Archiv
Andreas Barth legt sein Mandat im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna nieder.
Andreas Barth legt sein Mandat im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna nieder. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
„Nicht mit Gewissen vereinbar“: Limbacher FDP-Stadtrat legt überraschend Mandat nieder
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der langjährige Stadtrat Andreas Barth wird auf eigenen Wunsch das Gremium verlassen. Die Finanzpolitik der Stadt veranlasste ihn zu dem Schritt.

Die Sitzung des Stadtrates von Limbach-Oberfrohna endete am Montag mit einer Überraschung. FDP-Stadtrat Andreas Barth kündigte an, sein Mandat niederlegen zu wollen. „Ich möchte mich nicht hinter persönlichen Befindlichkeiten verstecken. Bestimmte Dinge kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren“, begründete er seine...
