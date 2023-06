Rund 3000 Besucher bei Thementag der TU Chemnitz

Von Kinder-Uni bis Alumni-Treffen. Für alle Altersgruppen wurde etwas geboten. Die Veranstaltungen liefen bis Mitternacht.

Chemnitz. Einen etwa zehnstündigen Veranstaltungsmarathon hat der Thementag "TUCtag 2023" geboten, der am Samstag seine Neuauflage feierte. Von 13 Uhr bis gegen Mitternacht standen viele Türen der Technischen Universität Chemnitz (TUC) offen.

Den Start bildeten das 10. Internationale Alumni-Treffen mit mehr als 100 Absolventinnen und Absolventen und der "Tag der offenen Tür". Die Kinder-Uni Chemnitz bot spannende Inhalte für die jüngsten Besucher. Und mit der "Langen Nacht der Wissenschaften", die am frühen Abend begann, und dem 1. Chemnitzer Hörsaal-Slam endete der "TUCtag". Insgesamt besuchten etwa 3000 Gäste die Veranstaltungsangebote in den Universitätsteilen an der Reichenhainer Straße und an der Straße der Nationen. (cma)