  • Schlechte Nachricht für Mühlaus Hundebesitzer

Die Gemeinde Mühlau hat sich für höhere Hundesteuern entschieden. Bild: Symbolfoto: Armin Weigel/dpa
Die Gemeinde Mühlau hat sich für höhere Hundesteuern entschieden. Bild: Symbolfoto: Armin Weigel/dpa
Chemnitz Umland
Schlechte Nachricht für Mühlaus Hundebesitzer
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Die Gemeinde hat über viele Jahre hinweg nicht an der Preisschraube Hundesteuer gedreht. Angesichts der finanziellen Lage der Kommunen haben die Räte für eine Veränderung gesorgt.

Die Liebe zum Vierbeiner wird in finanzieller Hinsicht in der Gemeinde Mühlau einen tieferen Griff in die Taschen ihrer Besitzer erfordern. Denn Hundehalter werden damit konfrontiert, für ihre Tiere deutlich mehr als zuvor Steuern zahlen zu müssen. Die Mühlauer Räte hatten mehrheitlich dafür gestimmt, die bisherige Regelung zu verändern....
