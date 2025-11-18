Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Scholl-Oberschule lädt erstmals zur Schnupperwoche ein

Schulleiter Andreas Böhm an einer interaktiven Tafel. Bild: Steffi Hofmann
Schulleiter Andreas Böhm an einer interaktiven Tafel. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz Umland
Scholl-Oberschule lädt erstmals zur Schnupperwoche ein
Von Steffi Hofmann
Wie lernt es sich an der Geschwister-Scholl-Oberschule? Welche Angebote gibt es und welche Lehrer? Viertklässler und Eltern sind ab Montag eingeladen, das herauszufinden.

Die Geschwister-Scholl-Oberschule führt für Schüler der jetzigen vierten Klassen und deren Eltern zum ersten Mal eine Schnupperwoche durch. Vom 24. bis zum 27. November, jeweils von 16 bis 18 Uhr, sind sie eingeladen, Schule und Lehrkräfte kennenzulernen. „Das Besondere an der Schnupperwoche ist die Möglichkeit, unsere Schule ganz...
12:00 Uhr
2 min.
Lego, Chemie und Werkeln: Oberschulen in Penig und Rochlitz stellen sich Neugierigen vor
In der Oberschule Rochlitz können Kinder am 21. November werkeln und experimentieren.
Viertklässler-Eltern aufgepasst: Die Oberschulen in Rochlitz und Penig laden zum Tag der offenen Tür ein. Spannende Einblicke erwarten die Besucher.
Julia Czaja
04.11.2025
4 min.
Lehrerabordnungen: Wie sich drei Lehrerinnen vom Dorf plötzlich im Chemnitzer Oberschul-Chaos wiederfinden
Von der kleinen Dorfschule in die turbulente städtische Oberschule. Für Betroffene kann das nicht immer ganz leicht sein.
Zum Schuljahresstart waren sachsenweit mehr als 3000 Lehrer und Lehrerinnen an andere Schulen abgeordnet, davon etwas mehr als 400 komplett, die anderen stunden- oder tageweise. Ein Teil von ihnen wechselt von Grund- auf Oberschulen. Hier erzählen drei Frauen, wie es sich für sie anfühlt.
Steffi Hofmann
17:09 Uhr
2 min.
Geiselnahme: Vater rast mit Kind auf A72 der Polizei davon
Das Kind wurde unverletzt befreit. (Symbolbild)
In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
17:00 Uhr
3 min.
Das beliebteste Gebäck der Vorweihnachtszeit: Wie schmeckt der Christstollen in Freiberg?
Alljährliche Versuchung in der Weihnachtszeit: Der Christstollen.
Er ist Liebling und Versuchung zugleich: Der Christstollen. Aus der Vorweihnachtszeit ist er nicht mehr wegzudenken. Wie schmeckt er in diesem Jahr? Die „Freie Presse“ hat einige in Freiberg getestet.
Wieland Josch
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
