Scholl-Oberschule lädt erstmals zur Schnupperwoche ein

Chemnitz Umland
Wie lernt es sich an der Geschwister-Scholl-Oberschule? Welche Angebote gibt es und welche Lehrer? Viertklässler und Eltern sind ab Montag eingeladen, das herauszufinden.
Die Geschwister-Scholl-Oberschule führt für Schüler der jetzigen vierten Klassen und deren Eltern zum ersten Mal eine Schnupperwoche durch. Vom 24. bis zum 27. November, jeweils von 16 bis 18 Uhr, sind sie eingeladen, Schule und Lehrkräfte kennenzulernen. „Das Besondere an der Schnupperwoche ist die Möglichkeit, unsere Schule ganz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.