Scholl-Oberschule lädt erstmals zur Schnupperwoche ein

Wie lernt es sich an der Geschwister-Scholl-Oberschule? Welche Angebote gibt es und welche Lehrer? Viertklässler und Eltern sind ab Montag eingeladen, das herauszufinden.

Die Geschwister-Scholl-Oberschule führt für Schüler der jetzigen vierten Klassen und deren Eltern zum ersten Mal eine Schnupperwoche durch. Vom 24. bis zum 27. November, jeweils von 16 bis 18 Uhr, sind sie eingeladen, Schule und Lehrkräfte kennenzulernen. „Das Besondere an der Schnupperwoche ist die Möglichkeit, unsere Schule ganz... Die Geschwister-Scholl-Oberschule führt für Schüler der jetzigen vierten Klassen und deren Eltern zum ersten Mal eine Schnupperwoche durch. Vom 24. bis zum 27. November, jeweils von 16 bis 18 Uhr, sind sie eingeladen, Schule und Lehrkräfte kennenzulernen. „Das Besondere an der Schnupperwoche ist die Möglichkeit, unsere Schule ganz...