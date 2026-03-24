Wie eine Auerbacher Schule in Berlin mit einem Kochbuch überzeugt

Die Auszeichnung „Verbraucherschule in Bronze“ konnte die Geschwister-Scholl-Oberschule in Berlin entgegennehmen. Um was es dabei gegangen ist.

Die Geschwister-Scholl-Oberschule in Auerbach hat in Berlin die Auszeichnung „Verbraucherschule in Bronze“ erhalten. „Wir konnten mit einer Projektwoche zum Thema ,Gesund und fit im Vogtlandkreis‘ punkten“, teilte Lehrerin Gabi Blume mit. In dieser sei unter anderem ein Kochbuch mit Rezepten entstanden. Alle Klassen seien beteiligt...