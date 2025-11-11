Schon mal mit einem Roboter ein Ikea-Regal aufgebaut? Womit sich eine Chemnitzer Sprachforscherin noch so befasst

Chemnitz
Christina Sanchez-Stockhammer erforscht, wie Menschen mit Maschinen sprechen und wie viel Star Wars in der Alltagssprache steckt. Auch eine Wortart in Kochrezepten spielt bei ihr eine Rolle. Über eine Frau mit einem Faible fürs Lustige.
Spricht man mit Maschinen anders als mit Menschen? „Ja, aber immer noch erstaunlich emotional“, sagt Christina Sanchez-Stockhammer. Die 47-Jährige ist Professorin für Englische und Digitale Sprachwissenschaft an der TU Chemnitz und überrascht regelmäßig mit außergewöhnlichen Forschungsthemen. Mal untersucht sie, wie häufig Wörter aus...
