Schon wieder Zigarettenautomaten in Chemnitz gesprengt

Die Täter hatten es auf Automaten im Osten der Stadt abgesehen – einer davon erneut in Gablenz, wo die Polizei zuletzt mehrere andere Straftaten gemeldet hatte.

Chemnitz. Zu Wochenanfang sind der Polizei drei beschädigte Zigarettenautomaten im Yorckgebiet, in Gablenz und auf dem Sonnenberg gemeldet worden. Laut Polizei gingen die Täter auf ihrem Beutezug allerdings leer aus.

Am Montagabend hörte eine Passantin in der Geibelstraße einen lauten Knall und sah zwei dunkel gekleidete Jugendliche an dem Zigarettenautomaten. Das Duo ergriff die Flucht.

Gegen 3.30 Uhr knallte es an der Fürstenstraße. Dort wollten Unbekannte ebenfalls mit Pyrotechnik einen Zigarettenautomaten sprengen. „Automatenteile flogen dutzende Meter weit und beschädigten dabei die Eingangstür und Fassade eines gegenüberliegenden Gebäudes“, erklärt ein Polizeisprecher. Trotz des erheblichen Schadens gelang es nicht, den Automaten komplett zu öffnen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Ebenfalls erfolglos blieben die Täter an der Augustusburger Straße. Zwischen Freitagnachmittag und Montagabend wurde dort versucht, einen Automaten vor einem Imbiss aufzusprengen.

Bereits in den Wochen davor wurden in Chemnitz Zigarettenautomaten gesprengt, mit der jetzigen Tat sind es drei Fälle innerhalb eines Monats in Gablenz, wo die Polizei zuletzt auch wegen anderer Straftaten häufig im Einsatz war. (cma)