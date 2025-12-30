So sieht Burgstädts Start in den Januar aus

Für Heiratswillige gibt es im Januar etwas zu beachten. Auch der Straßenbau wird 2026 nicht ruhen und zu Einschränkungen für Autofahrer führen. Touristen sollten ebenso auf Schließzeiten schauen.

Noch wartet das Silvesterfeuerwerk auf seine Zündung, aber der Beginn des Jahres 2026 rückt näher. In Burgstädt gibt es zum Jahreswechsel und mit Blick auf anstehende Termine einige Dinge zu beachten.