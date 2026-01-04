MENÜ
  So werden Sie in Chemnitz Ihren Weihnachtsbaum los

Ausgediente Weihnachtsbäume sollten nicht einfach am Straßenrand abgelegt werden.
Ausgediente Weihnachtsbäume sollten nicht einfach am Straßenrand abgelegt werden. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
So werden Sie in Chemnitz Ihren Weihnachtsbaum los
Michael Müller
Für die meisten Haushalte hält der Entsorger ASR einen speziellen Service bereit. Andere müssen sich selbst kümmern.

In Chemnitz können ausgediente Weihnachtsbäume ab Montag entsorgt werden. Praktisch: Bäume bis zwei Metern Länge nimmt der Abfallentsorgungsbetrieb ASR im Zuge der Leerung der Biotonnen mit, ebenso zur Dekoration genutzte Zweige. Dieser Service wird bis 23. Januar angeboten.
