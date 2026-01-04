So werden Sie in Chemnitz Ihren Weihnachtsbaum los

Für die meisten Haushalte hält der Entsorger ASR einen speziellen Service bereit. Andere müssen sich selbst kümmern.

In Chemnitz können ausgediente Weihnachtsbäume ab Montag entsorgt werden. Praktisch: Bäume bis zwei Metern Länge nimmt der Abfallentsorgungsbetrieb ASR im Zuge der Leerung der Biotonnen mit, ebenso zur Dekoration genutzte Zweige. Dieser Service wird bis 23. Januar angeboten.