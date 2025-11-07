Spätschicht 2025 in Chemnitz: Anmeldung für Führungen in Firmen möglich

Unternehmen öffnen am 14. November ihre Türen. Dabei bieten sich auch Chancen für Jobsuchende.

Chemnitz. Für die Führungen bei der „Spätschicht“ 2025 am 14. November können sich Interessierte jetzt anmelden. Bei der Aktion durch 100 teilnehmende Unternehmen in Chemnitz und angrenzenden Landkreisen erhalten Besucher Einblicke in Produktionsprozesse, können mit Mitarbeiter ins Gespräch kommen und Kontakte für die eigene Berufsorientierung knüpfen. Die Führungen sind kostenfrei und können online gebucht werden unter www.industriekultur-chemnitz.de.

Neben Produktionsbetrieben ist die TU Chemnitz und das Fraunhofer ENAS dabei. Zudem bietet erstmals die Freie Presse Mediengruppe Einblicke in das Medienhaus. Das Klinikum Chemnitz zeigt den Neubau des kardiologischen Zentrums. (cma)