Spargel und ein Billy-Regal: Aktion der Chemnitzer Köche bei Ikea

Mehrere hundert Kilogramm Spargel schälen Chemnitzer Köche am Samstag vor dem Möbelhaus im Neefepark und damit an einem ungewohnten Ort. Was der Spargel kostet und welche Tipps die Köche geben.

Noch bis in den Nachmittag (16 Uhr) können sich Kunden an diesem Samstag (17. Mai) bei Ikea mit Spargel eindecken. Dort steigt das alljährliche Spargelschälen, eine Benefizaktion des Vereins Chemnitzer Köche. Die Köche mussten bei der 33. Auflage der Veranstaltung auf ungewohntes Terrain ausweichen. Wegen des schon laufenden Aufbaus für den...