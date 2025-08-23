Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Special Olympics in Limbach-Oberfrohna: Wie zwei Chemnitzer mit Sehbeeinträchtigung für ihren großen Traum kämpfen

Kevin Böttger und Martin Porth (Mitte) wollen mit ihren Trainern Alfred Staindl und Katrin Wallasch bei den Special Olympics in Limbach-Oberfrohna Bestleistungen zeigen.
Kevin Böttger und Martin Porth (Mitte) wollen mit ihren Trainern Alfred Staindl und Katrin Wallasch bei den Special Olympics in Limbach-Oberfrohna Bestleistungen zeigen. Bild: Toni Söll
Kevin Böttger und Martin Porth (Mitte) wollen mit ihren Trainern Alfred Staindl und Katrin Wallasch bei den Special Olympics in Limbach-Oberfrohna Bestleistungen zeigen.
Kevin Böttger und Martin Porth (Mitte) wollen mit ihren Trainern Alfred Staindl und Katrin Wallasch bei den Special Olympics in Limbach-Oberfrohna Bestleistungen zeigen. Bild: Toni Söll
Chemnitz Umland
Special Olympics in Limbach-Oberfrohna: Wie zwei Chemnitzer mit Sehbeeinträchtigung für ihren großen Traum kämpfen
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kevin Böttger und Martin Porth wollen sich mit 250 Athleten bei den Landesspielen messen. Eine Teilnahme bei den Nationalen Spielen 2026 winkt. Die Spiele bedeuten für sie aber mehr als nur Medaillen holen.

Die gelben Hütchen sieht Martin Porth am besten. Sie zeigen ihm, wo sein Sprint startet und wo er endet. Martin Porth hat eine Sehbeeinträchtigung. Um zu sehen, wohin er rennt, braucht er nicht nur neonfarbene Start- und Zielpunkte. Er muss seinen Kopf auch schräg halten. Sein Laufstil ist dadurch einzigartig.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.07.2025
3 min.
Mit 250 Sportlern: Special Olympics kommen für drei Tage nach Limbach-Oberfrohna
Drei Tage finden die Landesspiele der Special Olympics in Limbach-Oberfrohna statt.
Ende August finden im Waldstadion die Landesspiele statt. Menschen mit geistiger Behinderung treten gegeneinander an. Für einige könnte es das Sprungbrett zu den Weltspielen in Chile sein.
Julia Grunwald
20.08.2025
4 min.
Strickfestival-Organisatorin in Limbach-Oberfrohna: „Viele sind überrascht, was aus einem Faden entstehen kann“
Textildesignerin Virginia Reil hat das Strickfestival „Loop“ in Limbach-Oberfrohna mitorganisiert. Für sie gibt es verschiedene Gründe, warum die Handarbeit wieder boomt.
Stricken im Kino oder bei einem dreitägigen Festival in Limbach: Textildesignerin Virginia Reil erklärt, warum das Interesse an Handarbeit boomt – und wie Anfänger das Stricken am besten erlernen.
Julia Grunwald
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
12:42 Uhr
2 min.
Söder an Habeck: Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg
Ziemlich beste Feinde: Robert Habeck und Markus Söder. (Archivbild)
Robert Habeck und Markus Söder werden wohl keine Freude mehr - auch nicht nach dem Abgang des Grünen-Politikers.
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
12:40 Uhr
4 min.
Pokal-Flops nerven Bayern-Stars: "Wir wollen nach Berlin"
Jonas Urbig (r) ersetzt den gesperrten Manuel Neuer (l) im Bayern-Tor. (Archivbild)
Fünf Jahre ohne Pokalfinale - diese Durststrecke des FC Bayern will Trainer Kompany beenden. Er formuliert vor der Erstrunden-Aufgabe in Wiesbaden ein klares Ziel. Im Tor muss er wechseln.
Klaus Bergmann, dpa
Mehr Artikel