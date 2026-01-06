MENÜ
  • Sperrung am Chemnitzer Zöllnerplatz wird verlängert

Seit Monaten das gleiche Bild: Fußweg und Straße vor einem alten Haus am Zöllnerplatz sind abgesperrt. Bild: Lisa Eichhorst
Seit Monaten das gleiche Bild: Fußweg und Straße vor einem alten Haus am Zöllnerplatz sind abgesperrt. Bild: Lisa Eichhorst
Chemnitz
Sperrung am Chemnitzer Zöllnerplatz wird verlängert
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen eines einsturzgefährdeten Hauses läuft der Autoverkehr an dieser Stelle nur einspurig. Eigentlich sollte die Absperrung jetzt entfernt werden. Daraus wird vorerst nichts.

Wegen herabfallender Steine und Dachziegel an einem alten Haus am Zöllnerplatz 19 hatte die Chemnitzer Stadtverwaltung im Dezember 2023 Sicherheitsvorkehrungen getroffen: Konkret wurde eine Absperrung um das Haus aufgestellt, der Zaun reicht bis zur Straßenmitte. Seitdem steht dort auch eine Ampel, damit der Verkehr überhaupt in beide...
