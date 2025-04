Sport frei im Frei-Otto-Park: „Freie Presse“ testet neuesten Trimm-dich-Pfad von Chemnitz

Sie heißen Skitrainer, Hüfttrainer oder einfach nur Pedale: fünf neue Trainingsstationen im Frei-Otto-Park in Chemnitz-Siegmar. Was in der nach einem berühmten Architekten benannten Anlage noch neu ist.

Sie sind nigelnagelneu und glänzen noch: die Sportgeräte, die seit neuestem im Frei-Otto-Park stehen. Elf an der Zahl und an fünf Stationen bilden sie den neuen Trimm-dich-Pfad durch die knapp zwei Hektar große Grünanlage im Stadtteil Siegmar. Wie funktionieren die Geräte?