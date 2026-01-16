Stadt Chemnitz sucht Nachfolge für langjährige Leiterin der Musikschule

Nancy Gibson leitet die städtische Institution seit 2009 und bereitet sich jetzt auf ihren Ruhestand vor.

Sie gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Stadt: die Leiterin der städtischen Musikschule, Nancy Gibson. Seit Juni 2009 ist sie in dieser Funktion und geht am 1. Oktober 2026 in den Ruhestand. Das teilte die Stadt Chemnitz mit. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben, ein nahtloser Übergang sei geplant.