  • Steigende Heizkosten: Chemnitzer Großvermieter testet Alternative zu Fernwärme und Gas

Die Heizkosten sind deutlich gestiegen. Die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (ca. 5000 Wohnungen) will eines ihrer Wohngebiete nun nachhaltig selbst mit Energie versorgen.
So sollen die neuen Häuser im Wohnpark „Am Bernsdorfer Bad“ aussehen.
Ringo Lottig, Vorstand der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft.
Chemnitz
Steigende Heizkosten: Chemnitzer Großvermieter testet Alternative zu Fernwärme und Gas
Von Michael Müller
Die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft erweitert einen ihrer Wohnparks. Er soll sich künftig weitgehend selbst mit Wärme und Strom versorgen – zu langfristig stabilen Preisen für die Bewohner.

Wer in Chemnitz in diesen winterlich kalten Wochen daheim die Heizung aufdreht, tut das bisweilen mit einem unguten Gefühl. Die Energiepreise sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Nicht zuletzt bei der Fernwärme, die in einem Großteil der Chemnitzer Wohnungen für warme Stuben sorgt. Seit dem Ausstieg des Versorgers Eins aus der...
Mehr Artikel