  • Steigende Temperaturen: Chemnitzer Freibäder ab Donnerstag wieder regulär geöffnet

Badespaß im neuen Freibad in Chemnitz-Bernsdorf.
Badespaß im neuen Freibad in Chemnitz-Bernsdorf.
Badespaß im neuen Freibad in Chemnitz-Bernsdorf.
Badespaß im neuen Freibad in Chemnitz-Bernsdorf.
Chemnitz
Steigende Temperaturen: Chemnitzer Freibäder ab Donnerstag wieder regulär geöffnet
Von Michael Müller
Zum Ende der Sommerferien gibt es noch einmal Badewetter. Derzeit haben die vier Freibäder nur verkürzte Öffnungszeiten.

Auch in Chemnitz kehrt kurz vor Ende der Ferien der Sommer zurück. Ab Donnerstag sollen die Temperaturen auf über 25 Grad steigen. Und nach wetterbedingten Abstrichen bei den Öffnungszeiten werden dann auch die vier Chemnitzer Freibäder wieder zu den gewohnten Zeiten ihre Gäste empfangen.
