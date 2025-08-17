Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Streit um Kaufhof-Deal in Chemnitz: Vergabekammer verschiebt Entscheidung

Um den künftigen Standort der Chemnitzer Behörden wird nach wie vor gerungen.
Bild: Susanne Kiwitter/Andreas Seidel/Archiv
Um den künftigen Standort der Chemnitzer Behörden wird nach wie vor gerungen.
Um den künftigen Standort der Chemnitzer Behörden wird nach wie vor gerungen. Bild: Susanne Kiwitter/Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Streit um Kaufhof-Deal in Chemnitz: Vergabekammer verschiebt Entscheidung
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Das Verfahren um den Zuschlag für Kurt Krieger und seine Kaufhaus-Immobilie als künftigen Behördensitz der Stadt Chemnitz verzögert sich.

Im Januar 2025 hatte der Stadtrat entschieden, dass die derzeit im Moritzhof untergebrachten Behörden in drei Jahren in den alten Kaufhof auf dem Neumarkt umziehen. Seit April ist bei der Vergabekammer des Freistaates deshalb ein Verfahren wegen einer Beschwerde dagegen anhängig. Am 12. August wurde dazu nichtöffentlich verhandelt. Entschieden...
