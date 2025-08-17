Streit um Kaufhof-Deal in Chemnitz: Vergabekammer verschiebt Entscheidung

Chemnitz
Das Verfahren um den Zuschlag für Kurt Krieger und seine Kaufhaus-Immobilie als künftigen Behördensitz der Stadt Chemnitz verzögert sich.
Im Januar 2025 hatte der Stadtrat entschieden, dass die derzeit im Moritzhof untergebrachten Behörden in drei Jahren in den alten Kaufhof auf dem Neumarkt umziehen. Seit April ist bei der Vergabekammer des Freistaates deshalb ein Verfahren wegen einer Beschwerde dagegen anhängig. Am 12. August wurde dazu nichtöffentlich verhandelt. Entschieden...
